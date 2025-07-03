Дэймон Хилл о будущем Ферстаппена: «Мне кажется, есть неплохие шансы на то, что Ферстаппен воссоединится с Ньюи в «Астон Мартин»

Хилл прогнозирует переход Ферстаппена в «Астон Мартин».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о карьерных перспективах Макса Ферстаппена .

Хилл считает, что если Ферстаппен все-таки решится сменить команду, то наиболее логичным будет переход в «Астон Мартин ».

«Мне кажется, есть неплохие шансы на то, что Макс Ферстаппен воссоединится с Эдрианом Ньюи в «Астон Мартин». И он уже использует двигатели «Хонды», так что будет иметь представление о том, что может получить.

Думаю, что и «Мерседес » явно продолжает следить за ситуацией. А может Макс вообще окажется в «Феррари», я не знаю. Понятно лишь то, что стоимость перехода Ферстаппена будет просто астрономической», – рассказал Хилл.

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