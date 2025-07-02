Берни Экклстоун: «Ферстаппену стоит выступать за ту команду, в которой он будет счастлив»

Экклстоун оценил будущее Ферстаппена.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о возможном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл » в «Мерседес ».

По мнению Экклстоуна, Максу стоит делать выбор в пользу той команды, в которой он будет чувствовать себя наиболее комфортно.

«Думаю, Ферстаппену стоит выступать за ту команду, в которой он будет счастлив. И пока он счастлив и продолжает выступать на таком уровне, ему вряд ли нужно будет что-то менять, разве не так? В любом случае, нам остается только подождать и увидеть, чем все кончится», – рассказал Экклстоун.

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