Берни Экклстоун: «Ферстаппену стоит выступать за ту команду, в которой он будет счастлив»
Экклстоун оценил будущее Ферстаппена.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о возможном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».
По мнению Экклстоуна, Максу стоит делать выбор в пользу той команды, в которой он будет чувствовать себя наиболее комфортно.
«Думаю, Ферстаппену стоит выступать за ту команду, в которой он будет счастлив. И пока он счастлив и продолжает выступать на таком уровне, ему вряд ли нужно будет что-то менять, разве не так? В любом случае, нам остается только подождать и увидеть, чем все кончится», – рассказал Экклстоун.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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