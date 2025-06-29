Льюис Хэмилтон: «На бумаге казалось, что обновления болида «Феррари» не очень большие, но они оказали сильное влияние»

Хэмилтон рад прогрессу в работе болида «Феррари».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Австрии, отметив, что эффективная работа обновлений стала для него приятным сюрпризом. Поскольку Льюис не ждал значительной прибавки в скорости только от переработанного днища.

«Потрясающий прогресс нашей команды, так что нам нужно от души поблагодарить всех ребят, которые трудились на базе, готовя эти обновления болида.

На бумаге казалось, что обновления не очень большие. С точки зрения новых деталей шаг вперед совсем небольшой, однако новинки, вероятно, оказали сильное влияние на поведение болида.

В этот уик-энд мы оказались второй по скорости командой в пелотоне. В гонке мы не проиграли лидерам из «Макларена» минуту или вроде того. Все это радует. Мы заработали достаточно много очков, я этому определенно рад», – рассказал Хэмилтон.

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