Макс Ферстаппен не следил за Гран-при Австрии после схода: «Я смотрел гонку «24 часа Спа»

Ферстаппен после схода в Австрии смотрел гонку «24 часа Спа».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что после своего схода в начале Гран-при Австрии не следил за событиями заезда. Вместо этого Макс был занят просмотром концовки гонки «24 часа Спа».

В этом заезде принимала участие команда Макса Ферстаппена . Экипаж команды, в составе Кристиана Лулэма, Харри Кинга и Тьерри Вермюлена, выступал за рулем машины «Астон Мартин» GT3, и сумел одержать победу в своем классе.

«Честно говоря, я не особо следил за Гран-при Австрии после схода, я смотрел гонку «24 часа Спа». То, что наша команда смогла финишировать на 9-м месте в общем зачете, а в своем классе вообще смогла выиграть, причем с первой же попытки – это то, чем мы действительно можем гордиться», – рассказал Ферстаппен.

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