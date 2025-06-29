Антонелли оштрафован и потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании

Антонелли оштрафовали за столкновение с Ферстаппеном.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании , который пройдет через неделю на «Сильверстоуне».

Стюарды приняли решение таким образом оштрафовать Антонелли за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Австрии , из-за которого оба пилота были вынуждены сойти с дистанции гонки.

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