Антонелли оштрафован и потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании
Антонелли оштрафовали за столкновение с Ферстаппеном.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании, который пройдет через неделю на «Сильверстоуне».
Стюарды приняли решение таким образом оштрафовать Антонелли за столкновение с Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Австрии, из-за которого оба пилота были вынуждены сойти с дистанции гонки.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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