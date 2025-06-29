Макс Ферстаппен о столкновении с Антонелли: «Обычное невезение»

Ферстаппен высказался о столкновении с Антонелли.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент, который произошел на первом круге Гран-при Австрии .

Ферстаппен и Антонелли столкнулись друг с другом и оба сошли с дистанции гонки – итальянец уже признал свою вину за инцидент и извинился перед Максом.

«Это обычное невезение, как и во вчерашней квалификации. Каждый гонщик допускал такие ошибки. И никто не делал этого намеренно.

Но в целом у нас все равно был недостаточно хороший темп, так что нам предстоит многому научиться и постараться, я надеюсь, лучше выступить на следующем Гран-при. Но да, такой результат гонки идеальным не назовешь.

В целом мы, как и всегда, будем стараться делать все, что в наших силах. Мой настрой не изменился. В прошлом мы очень много выигрывали. И порой тебе нужно просто принять то, что в данный момент у тебя нет возможности побеждать. И тогда нужно просто стараться делать все возможное и выступать как можно лучше.

Ну и я надеюсь, что теперь люди не будут настолько часто спрашивать меня о шансах на чемпионский титул», – рассказал Ферстаппен.

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