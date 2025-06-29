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Оскар Пиастри о 2-м месте: «Сделал абсолютно все возможное»

Пиастри поделился эмоциями после второго места в Штирии.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не смог обыграть своего напарника Ландо Норриса, который отпраздновал победу на Гран-при Австрии.

«Было напряженно. Надеюсь, получилось хорошее зрелище, потому что из болида это воспринималось как тяжелый труд.

Я сделал абсолютно все возможное. Пожалуй, я мог бы справиться лучше, когда на мгновение вышел вперед. Но это была хорошая битва. Иногда на грани, и, пожалуй, пределы были слишком сильно раздвинуты.

Хорошая гонка. Мы здесь ради этого – стараемся бороться друг с другом и сражаться за победы. Это мы и сделали сегодня. Я был близок, но недостаточно.

Спасибо команде. То, что у нас такой темп в моменты борьбы друг с другом, очень впечатляет. Не могу в достаточной мере отблагодарить команду за болид», – отметил Пиастри.

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Австрии
logoЛандо Норрис
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