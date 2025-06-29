Макс Ферстаппен перед стартом Гран-при Австрии: «Не помешало бы немного удачи»

Ферстаппен надеется отыграться в гонке в Австрии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал, в каком настроении подходит к старту Гран-при Австрии.

Предстоящую гонку Ферстаппен начнет с 7-й позиции.

«Не помешало бы немного удачи. Но в целом нам просто нужно заниматься своей гонкой, а там посмотрим, куда мы сможем добраться. В данный момент я правда не знаю, насколько мы будем быстры или медленны. Такие температурные условия для нас, вероятно, нельзя назвать идеальными», – рассказал Ферстаппен.

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