Джордж Расселл: «Для «Мерседеса» пятая позиция на старте – это примерно тот результат, которого мы и ожидали»

Расселл не удивлен результатом квалификации в Австрии.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии , отметив, что 5-е место на старте является примерно тем результатом, которого в команде изначально и ожидали добиться.

«По ощущениям в данной ситуации у нас не было возможности выжать что-то большее с точки зрения результата. В конечном счете, мы хорошо знаем как сильные, так и слабые стороны нашей машины.

В жарких условиях, на трассах с абразивным асфальтом и скоростными поворотами все это играет против нас, и наоборот идет на пользу «Макларену».

Ландо Норрис сегодня отлично поработал и проехал потрясающий круг, который принес ему поул. Для нас же пятая позиция на старте – это примерно тот результат, которого мы и ожидали.

Что касается расследования (Расселла почти наверняка оштрафуют за небезопасный выпуск машины на фаст-лейн из боксов, прим. Sports), то в «Формуле-1» часто бывают ситуации, когда другая машина оказывается в слепой зоне и ты просто не можешь увидеть ее в зеркалах заднего вида. Так что вы полагаетесь только на информацию, которую дает команда. И когда все разом начинают выезжать на фаст-лейн, что-то подобное может случиться. Не думаю, что с этим будут серьезные проблемы», – рассказал Расселл.