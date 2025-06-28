  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Для «Мерседеса» пятая позиция на старте – это примерно тот результат, которого мы и ожидали»
0

Джордж Расселл: «Для «Мерседеса» пятая позиция на старте – это примерно тот результат, которого мы и ожидали»

Расселл не удивлен результатом квалификации в Австрии.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии, отметив, что 5-е место на старте является примерно тем результатом, которого в команде изначально и ожидали добиться.

«По ощущениям в данной ситуации у нас не было возможности выжать что-то большее с точки зрения результата. В конечном счете, мы хорошо знаем как сильные, так и слабые стороны нашей машины.

В жарких условиях, на трассах с абразивным асфальтом и скоростными поворотами все это играет против нас, и наоборот идет на пользу «Макларену».

Ландо Норрис сегодня отлично поработал и проехал потрясающий круг, который принес ему поул. Для нас же пятая позиция на старте – это примерно тот результат, которого мы и ожидали.

Что касается расследования (Расселла почти наверняка оштрафуют за небезопасный выпуск машины на фаст-лейн из боксов, прим. Sports), то в «Формуле-1» часто бывают ситуации, когда другая машина оказывается в слепой зоне и ты просто не можешь увидеть ее в зеркалах заднего вида. Так что вы полагаетесь только на информацию, которую дает команда. И когда все разом начинают выезжать на фаст-лейн, что-то подобное может случиться. Не думаю, что с этим будут серьезные проблемы», – рассказал Расселл.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
Гран-при Австрии
logoДжордж Расселл
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Не трогали машину после 3-й практики. С повышением температуры трассы и усилением ветра у нас все просто развалилось»
3 минуты назад
Гельмут Марко об отрыве Норриса: «Звонкая пощечина. Ферстаппен стал бы примерно 3-м без желтых флагов»
222 минуты назад
Карлос Сайнс о 19-м месте в квалификации: «Я недоволен: слишком много вопросов, слишком много проблем»
28 минут назад
Кристиан Хорнер: «Если смотреть на дельту, Ферстаппен мог бы оказаться на первом ряду. Почти наверняка он стал бы третьим»
138 минут назад
Норрис выиграл квалификацию с самым большим отрывом в сезоне – 0,521 секунды. Ранее Ландо реализовал оба поула в 2025-м
1451 минуту назад
Макс Ферстаппен: «Не было ни одного поворота, при прохождении которого я был бы доволен машиной»
255 минут назад
Шарль Леклер: «Надеюсь, что в гонке «Феррари» сможет оказать чуть больше давления на «Макларен»
258 минут назад
Оскар Пиастри: «Точно не планирую финишировать третьим в гонке»
4сегодня, 15:37
Ландо Норрис о поуле: «Я очень доволен. Надеюсь, мы продолжим в том же духе»
7сегодня, 15:31
Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл квалификацию с преимуществом в 0,5 секунды, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
167сегодня, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото