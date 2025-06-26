«Такой уровень выступлений, как на Гран-при Канады, все-таки был разовым событием». Джордж Расселл – о шансах на Гран-при Австрии

Расселл не ждет борьбы за победу на Гран-при Австрии.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Австрии, отметив, что победа в Монреале не дает повода надеяться на повторение результата и на этапе в Шпильберге.

«Думаю, что такой уровень выступлений, как на Гран-при Канады , все-таки был скорее разовым событием. Мы и в прошлом году были на поуле в Канаде и, вероятно, должны были выигрывать ту гонку.

Наша машина действительно очень хорошо работает в условиях, когда шины не перегреваются. Поэтому на трассах с медленными поворотами и гладким покрытием и при не очень высоких температурах мы смотримся хорошо.

А вот на скоростных трассах, да еще и в жару – как в Барселоне, в Имоле, и, вероятно, в Австрии, – мы смотримся уже далеко не так хорошо», – рассказал Расселл.

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