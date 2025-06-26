  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Норрису чего-то не хватает для оптимального управления болидом – к сожалению, это случилось в год борьбы за титул»
0

Карлос Сайнс: «Норрису чего-то не хватает для оптимального управления болидом – к сожалению, это случилось в год борьбы за титул»

Сайнс высказался в поддержку Норриса.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс поддержал своего бывшего напарника по команде Ландо Норриса.

По словам Сайнса, Норрису должно хватить таланта и скорости, чтобы постараться переломить ситуацию и начать выжимать из болида максимум его возможностей.

«Если смотреть со стороны кажется очевидным, что этот сезон складывается для Ландо Норриса не самым гладким образом. И после общения с Ландо я могу сказать, что при управлении машиной ему чего-то не хватает до оптимального состояния, если сравнивать с предыдущими сезонами.

И, к сожалению для него, это случилось именно в тот год, когда он борется за чемпионский титул. Что сказать, это судьба, это «Формула-1» – так бывает.

Мы видели, как карьеры многих гонщиков складывались негативно, если по ходу какого-то сезона твоя машина вела себя на трассе не совсем так, как тебе нравится. В качестве примера можно назвать Даниэля Риккардо, когда он перешел в «Макларен»

Но когда что-то подобное случается в тот сезон, когда ваша команда борется за титул – это действительно невезение. И что в том числе опять же говорит о том, насколько комплексным видом спорта является «Формула-1». Ведь здесь все зависит не только от тебя и твоего таланта, но и от того, что множество других факторов и вещей должны сложиться воедино.

Но мне кажется, что Ландо – это тот гонщик, который способен перевернуть подобную ситуацию за счет своего таланта и своей скорости. Впереди еще много гонок, в которых может случиться все, что угодно», – рассказал Сайнс.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Австрии
logoМакларен
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли о первом подиуме: «Этот результат поможет немного расслабиться при управлении болидом»
17 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Пока не знаем, какой эффект на «Феррари» произведут новинки»
144 минуты назад
«Такой уровень выступлений, как на Гран-при Канады, все-таки был разовым событием». Джордж Расселл – о шансах на Гран-при Австрии
сегодня, 15:35
Макс Ферстаппен: «Уверен, для Феттеля всегда найдется место в «Ред Булл», какой бы ни была его роль»
2сегодня, 14:50
Фернандо Алонсо: «На Гран-при Австрии «Астон Мартин» может быть чуть сложнее, чем в последних гонках»
сегодня, 14:36
Оскар Пиастри: «Инцидент в Канаде не привел к изменениям в «Макларене». Норрис неправильно оценил ситуацию – он сам это признал и извинился»
1сегодня, 14:24
«Это же шутка? Меня спрашивают об этом на каждой пресс-конференции». Макс Ферстаппен отказался отвечать на вопрос про риск дисквалификации
2сегодня, 14:12
«Макларен» объявил о партнерстве с Соником: «Две иконы скорости с общей ДНК»
17сегодня, 13:49Фото
Колапинто останется в «Альпин» в ближайших гонках (The Race)
2сегодня, 13:29
Макс Ферстаппен о трудностях напарников: «Не знаю, является ли машина «Ред Булл» самой быстрой и лучшей – я просто адаптируюсь к тому, что имею»
3сегодня, 13:02
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото