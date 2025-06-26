Карлос Сайнс: «Норрису чего-то не хватает для оптимального управления болидом – к сожалению, это случилось в год борьбы за титул»

Сайнс высказался в поддержку Норриса.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс поддержал своего бывшего напарника по команде Ландо Норриса .

По словам Сайнса, Норрису должно хватить таланта и скорости, чтобы постараться переломить ситуацию и начать выжимать из болида максимум его возможностей.

«Если смотреть со стороны кажется очевидным, что этот сезон складывается для Ландо Норриса не самым гладким образом. И после общения с Ландо я могу сказать, что при управлении машиной ему чего-то не хватает до оптимального состояния, если сравнивать с предыдущими сезонами.

И, к сожалению для него, это случилось именно в тот год, когда он борется за чемпионский титул. Что сказать, это судьба, это «Формула-1» – так бывает.

Мы видели, как карьеры многих гонщиков складывались негативно, если по ходу какого-то сезона твоя машина вела себя на трассе не совсем так, как тебе нравится. В качестве примера можно назвать Даниэля Риккардо, когда он перешел в «Макларен »

Но когда что-то подобное случается в тот сезон, когда ваша команда борется за титул – это действительно невезение. И что в том числе опять же говорит о том, насколько комплексным видом спорта является «Формула-1 ». Ведь здесь все зависит не только от тебя и твоего таланта, но и от того, что множество других факторов и вещей должны сложиться воедино.

Но мне кажется, что Ландо – это тот гонщик, который способен перевернуть подобную ситуацию за счет своего таланта и своей скорости. Впереди еще много гонок, в которых может случиться все, что угодно», – рассказал Сайнс.

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