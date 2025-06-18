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Макс Ферстаппен: «В ближайших гонках хотим улучшить болид «Ред Булл»

Ферстаппен рассчитывает на прогресс болида.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что для соперничества с «Маклареном» на постоянной основе команде нужно продолжать работу над улучшением болида.

«Последний уик-энд получился хорошим, но, опять же, мы были недостаточно конкурентоспособны. Как я уже говорил ранее, у нас порой возникают моменты, когда у нас появляется возможность выиграть гонку.

Но в целом нам просто нужно сделать нашу машину быстрее. Тогда мы заметно облегчим себе жизнь. И внутри команды мы упорно работаем над достижением этой цели.

Разумеется, в планах у команды еще есть обновления. Но будет ли этого достаточно? Я не знаю. Но в «Ф-1» заметное преимущество могут дать даже совсем небольшие детали.

При этом на данный момент «Макларен» по ходу сезона демонстрирует выдающиеся выступления, победить их будет очень трудно. Да, последний уик-энд в Канаде они провели не лучшим образом, но они по-прежнему остаются явными фаворитами. Тем не менее, в ближайших гонках мы действительно хотим улучшить свою машину», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
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