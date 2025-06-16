Карлос Сайнс: «У машины есть темп, я чувствую себя комфортно, но с нами постоянно что-то происходит»

Сайнс надеется на более стабильные выступления.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс рассказал, что хотел бы добиться более стабильной формы во второй половине сезона. По словам испанца, добиваться действительно хороших результатов им мешают различные проблемы, периодически возникающие по ходу уик-энда.

«Уик-энд в Саудовской Аравии был единственным, где у меня была и хорошая квалификация, и хорошая гонка. После этого постоянно получается так, что я, допустим, хорошо провожу квалификацию, но потом гонка складывается плохо, с плохой стратегией, или нам не везет. А в последнее время у меня было две или три плохих квалификации. Посмотрим, сможем ли собрать все воедино и начнем ли более цельно проводить гоночный уик-энд, потому что мне нужно именно это.

Посмотрим, сможем ли мы развить хорошую форму во второй половине сезона, и начнем ли добиваться хороших результатов. Ведь у машины есть темп, я чувствую себя комфортно, я быстр, но постоянно что-то происходит. Так что да, нам пора набирать обороты и выступать лучше», – рассказал Сайнс.

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