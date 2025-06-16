Карлос Сайнс: «У машины есть темп, я чувствую себя комфортно, но с нами постоянно что-то происходит»
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал, что хотел бы добиться более стабильной формы во второй половине сезона. По словам испанца, добиваться действительно хороших результатов им мешают различные проблемы, периодически возникающие по ходу уик-энда.
«Уик-энд в Саудовской Аравии был единственным, где у меня была и хорошая квалификация, и хорошая гонка. После этого постоянно получается так, что я, допустим, хорошо провожу квалификацию, но потом гонка складывается плохо, с плохой стратегией, или нам не везет. А в последнее время у меня было две или три плохих квалификации. Посмотрим, сможем ли собрать все воедино и начнем ли более цельно проводить гоночный уик-энд, потому что мне нужно именно это.
Посмотрим, сможем ли мы развить хорошую форму во второй половине сезона, и начнем ли добиваться хороших результатов. Ведь у машины есть темп, я чувствую себя комфортно, я быстр, но постоянно что-то происходит. Так что да, нам пора набирать обороты и выступать лучше», – рассказал Сайнс.
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