Макс Ферстаппен: «В гонке нужно было и атаковать, и защищаться»
Ферстаппен поделился впечатлениями от гонки в Монреале.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что остался доволен своей гонкой и попаданием на подиум.
«Вполне хорошая гонка, хотя на двух первых отрезках, как мне кажется, у нас были проблемы с шинами. У нас была весьма агрессивная стратегия, но, к счастью, мы смогли продержаться на финальном отрезке. И в целом с пустыми баками темп машины стал лучше.
В этой гонке нам было нужно и атаковать, и защищаться – атаковать за счет стратегии, а защищаться от соперников позади. В итоге все сработало хорошо, и я думаю, что мы добились максимально возможного для нас сегодня результата», – рассказал Ферстаппен.
Визитка «Ф-1» в Канаде – «Стена чемпионов». А насколько она опасна сейчас?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости