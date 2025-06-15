Макс Ферстаппен: «В гонке нужно было и атаковать, и защищаться»

Ферстаппен поделился впечатлениями от гонки в Монреале.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Канады , отметив, что остался доволен своей гонкой и попаданием на подиум.

«Вполне хорошая гонка, хотя на двух первых отрезках, как мне кажется, у нас были проблемы с шинами. У нас была весьма агрессивная стратегия, но, к счастью, мы смогли продержаться на финальном отрезке. И в целом с пустыми баками темп машины стал лучше.

В этой гонке нам было нужно и атаковать, и защищаться – атаковать за счет стратегии, а защищаться от соперников позади. В итоге все сработало хорошо, и я думаю, что мы добились максимально возможного для нас сегодня результата», – рассказал Ферстаппен.

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