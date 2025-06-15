Льюис Хэмилтон: «Было бы очень рад завоевать свой первый подиум с «Феррари» именно на Гран-при Канады»

Хэмилтон надеется на хорошее выступление в Монреале.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о целях на предстоящий Гран-при Канады, отметив, что был бы очень рад, если бы завоевал свой первый подиум в составе Скудерии на этапе в Монреале.

«Думаю, сегодня нам будет очень трудно, хотя у нас не таких плохие стартовые позиции. Наши шины чуть свежее, чем у соперников перед нами. Так что будем надеяться, что мы сумеем этим воспользоваться и удержаться с лидерами в одном темпе. Сегодня я постараюсь попасть на подиум.

Сегодня прекрасный день, у команды тут очень много болельщиков, это вообще одна из моих любимых гонок. И я был бы очень, очень рад завоевать первый подиум с «Феррари » именно здесь», – рассказал Хэмилтон.

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