Нико Росберг: «К сожалению, как мы видим, Норрис по-прежнему не может справиться с давлением»

Росберг оценил гонщиков «Макларена» по результатам квалификации.

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг , подводя итоги квалификации к Гран-при Канады, похвалил Оскара Пиастри за решительный настрой и умение собраться в нужный момент.

Пиастри, который не лучшим образом провел все три практики, в квалификации сумел прибавить и показал третий результат.

В то же время его напарник Ландо Норрис не сумел справиться с давление и из-за допущенных ошибок в гонке будет стартовать лишь седьмым.

«Я лично извинился перед Оскаром. Я его недооценил. И вчера он определенно претендовал на поул. Хотя я также должен сказать, что недооценил изменения геометрии болида, как сильно ему помогли скорректированные настройки. Как кажется, это изменило и его, и болид, так что приношу свои извинения.

Что касается Ландо, то дело в том, что когда ты борешься за восьмое место или что-то в этом роде, то давление на тебя оказывается совсем другое.

Взять даже прошлый сезон, когда Ландо был в роли андердога и старался преследовать Макса Ферстаппена в борьбе за титул. Тогда все было иначе.

Сейчас же, в случае с Ландо, он начал сезон в роли фаворита в борьбе за титул, и это усилило давление раз в десять. Это вообще другой мир.

К сожалению, мы видим, что Ландо по-прежнему не может с этим справиться. Небольшая ошибка тут, небольшая ошибка там. Иногда это стоит ему поула, но он оказывается вторым. Но здесь это стоило ему потери нескольких позиций и он оказался седьмым.

При этом мы видим, что его инженеры уже пытаются действовать как психологи, говоря ему перезагрузить мозг, сосредоточиться на главном. И это здорово, это шаг в верном направлении. Норрису просто нужно понять, как туда добраться», – рассказал Росберг.

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