Ландо Норрис: «Попасть на подиум будет тяжело – тут у нас нет того темпа, который мы демонстрировали в других гонках»

Норрис рассказал о целях на гонку в Монреале.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мнением о причинах своего не лучшего выступления в квалификации к Гран-при Канады .

Норрис, который в гонке будет стартовать лишь 7-м, признал, что попасть на подиум ему будет трудно, хоть он и постарается совершить прорыв.

«Здесь очень низкий уровень сцепления с трассой. Думаю, это одна из наших главных проблем. Из-за чего баланс машины не ощущается оптимальным, как на большинстве других трасс. Так что да, вероятно, все дело в низком уровне сцепления с трассой и тому, что машина подскакивает при проезде по поребрикам. Вероятно, по нам это бьет сильнее, чем по конкурентам.

Думаю, попасть на подиум будет тяжело – просто потому, что здесь у нас нет того темпа, который мы демонстрировали в других гонках.

При этом в гонке легко может быть как один, так и два или даже три пит-стопа – в зависимости от того, как на дистанции заезда будут работать шины. Так что я, разумеется, все равно надеюсь добиться хорошего результата, просто сейчас у нас нет той уверенности, которая была в предыдущих гонках», – рассказал Норрис.

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