«Ландо, Ландо, Ландо. Что ты делаешь?» Дэймон Хилл о 7-м месте Норриса в квалификации в Канаде

Хилл лаконично подвел итоги неудачной квалификации для Норриса.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался после того, как гонщик «Макларена » Ландо Норрис стал седьмым по итогам квалификации к Гран-при Канады .

Напарник британца Оскар Пиастри завершил сессию третьим. После квалификации Норрис сообщил, что допустил слишком много ошибок.

«Ландо, Ландо, Ландо. Что ты делаешь?» – написал Хилл в соцсетях.

Ландо Норрис: «Не лучшая квалификация, слишком много ошибок с моей стороны»

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