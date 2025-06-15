«Ландо, Ландо, Ландо. Что ты делаешь?» Дэймон Хилл о 7-м месте Норриса в квалификации в Канаде
Хилл лаконично подвел итоги неудачной квалификации для Норриса.
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл высказался после того, как гонщик «Макларена» Ландо Норрис стал седьмым по итогам квалификации к Гран-при Канады.
Напарник британца Оскар Пиастри завершил сессию третьим. После квалификации Норрис сообщил, что допустил слишком много ошибок.
«Ландо, Ландо, Ландо. Что ты делаешь?» – написал Хилл в соцсетях.
Ландо Норрис: «Не лучшая квалификация, слишком много ошибок с моей стороны»
Битва четырех команд за поул «Ф-1» в Канаде: Норрис и Леклер в нокауте, Расселл в восторге
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Дэймона Хилла
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