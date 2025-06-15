Ландо Норрис: «Не лучшая квалификация, слишком много ошибок с моей стороны»

Норрис взял на себя вину за неудачу в квалификации в Монреале.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, в которой он занял 7-е место.

«Не лучшая квалификация. Слишком много ошибок. На последнем быстром круге я задел стену. Я был уверен в себе, машина сегодня работала хорошо, просто в итоге я допустил слишком много ошибок.

В целом наш гоночный темп выглядит неплохо, но, с другой стороны, он не так хорош, как у Макса. На этой трассе у нас очевидно нет привычного преимущества в скорости, как на других Гран-при. Потому что на этой трассе важна стабильность болида и то, насколько хорошо машина может атаковать поребрики, ездить по кочкам, работать в условиях низкого уровня сцепления с трассой.

Тем не менее, в целом все хорошо, у нас быстрая машина. Может быть, в конце квалификации шины «медиум» были чуть быстрее. Но мне кажется, что наш темп все равно был достаточно хорош, просто я сам вновь оказался недостаточно быстр», – рассказал Норрис.

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