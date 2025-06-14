Кристиан Хорнер: «Инцидент в Имоле сказался на уверенности Цуноды в себе»

Хорнер оценил выступления Цуноды в последних гонках.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер считает, что Юки Цунода сможет преодолеть полосу неудач и в ближайшем будущем улучшит уровень своих выступлений.

По мнению Хорнера, на Цуноде не лучшим образом сказалась авария, в которую он попал в квалификации на этапе в Имоле.

«Не стоит недооценивать удар, который Юки получил на этапе в Имоле. Думаю, что тот инцидент несколько пошатнул уверенность Юки в себе, и это было видно в последних гонках. Но после этапа в Барселоне он провел там же тесты за рулем болида двухлетней давности, и это пошло ему на пользу.

Будем надеяться, в этот уик-энд Юки вернет себе уверенность за рулем болида. Ему нравится эта трасса, так что будем надеяться, что он продемонстрирует хорошее выступление.

В целом же, если посмотреть на тенденции развития болидов за последние пять лет, главной задачей команд всегда является создание максимально быстрой машины. А действительно быстрыми машинами порой очень непросто управлять.

У Макса есть сильно развитое умение выжимать максимум из любой машины. Юки же пришел по ходу сезона и поначалу довольно неплохо адаптировался. Но инцидент в Имоле сказался на его уверенности в себе. Но по всем данным мы видим, что по скорости он стал ближе к Максу. Надеюсь, что с возвращением уверенности в себе возрастет и скорость», – рассказал Хорнер.

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