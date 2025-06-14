  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Очень глупая авария. Но случившееся не скажется на уик-энде в целом»
5

Шарль Леклер: «Очень глупая авария. Но случившееся не скажется на уик-энде в целом»

Леклер высказался о своей аварии в практике.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию, в которую попал в первой практике перед Гран-при Канады. Из-за того, что в аварии было повреждено шасси, Леклер был вынужден пропустить и вторую практику, поскольку замена шасси по ходу дня в рамках гоночного уик-энда не разрешается.

«Прежде всего, мне жаль, что так вышло и я приношу извинения команде. Очень глупая авария. На болиде возникла блокировка колес, но я подумал, что все равно смогу войти в поворот. Я понимал, что заеду на траву, но думал, что мне хватит места и я не задену стену.

К сожалению, столкновение все-таки случилось. Это была обычная ошибка, в которой ты немного не рассчитал траекторию. Но эта ошибка дорого нам обошлась, потому что рулевую рейку сместило и она проделала трещину в шасси. А по правилам нельзя использовать два разных шасси по ходу одного дня гоночного уик-энда. Так что в результате я весь день провел не на трассе.

Очень досадно, что так случилось, это стоило нам потери большого количества кругов. Однако позитивный момент в том, что до аварии я весьма уверенно чувствовал себя за рулем болида, и мы были довольно конкурентоспособны, хотя все случилось на третьем быстром круге.

Случившееся не повредило моей уверенности в себе, и я уверен, что это не скажется на уик-энде в целом. Уверен, к квалификации я наберу скорость. Насколько мы будем конкурентоспособны – это уже другой вопрос, посмотрим. Но сам я буду готов на все сто процентов», – рассказал Леклер.

Леклер разбил болид в 1-й практике в Канаде

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при Канады
logoШарль Леклер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кристиан Хорнер: «Инцидент в Имоле сказался на уверенности Цуноды в себе»
3 минуты назад
Гран-при Канады-2025. Расписание трансляций
248 минут назад
Мартин Брандл: «Было бы безумием уволить Вассера, это последнее, что нужно «Феррари». Год назад все праздновали успехи Фреда»
49 минут назад
Юки Цунода: «Я определенно должен попадать в третий сегмент квалификации, такова цель»
255 минут назад
Гельмут Марко: «В третьей практике «Ред Булл» вернется к предыдущему варианту настроек болида»
сегодня, 08:42
Цунода получит такой же болид, как у Ферстаппена, в субботу. Юки с Имолы использовал старые детали
5сегодня, 08:35
Кристиан Хорнер о возможной замене Ферстаппена: «Дисквалификация Макса – это то, чего мы бы отчаянно хотели избежать»
сегодня, 08:32
Льюис Хэмилтон: «Феррари» будет не так уж просто пробиться в третий сегмент квалификации»
1сегодня, 08:22
Фредерик Вассер: «Моя позиция шаткая по определению, я как футбольный тренер – не думаю, что буду руководителем «Феррари» всю жизнь»
2сегодня, 08:16
Ландо Норрис: «Определенно худшая пятница «Макларена» в году»
сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото