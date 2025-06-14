Шарль Леклер: «Очень глупая авария. Но случившееся не скажется на уик-энде в целом»

Леклер высказался о своей аварии в практике.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер прокомментировал аварию, в которую попал в первой практике перед Гран-при Канады . Из-за того, что в аварии было повреждено шасси, Леклер был вынужден пропустить и вторую практику, поскольку замена шасси по ходу дня в рамках гоночного уик-энда не разрешается.

«Прежде всего, мне жаль, что так вышло и я приношу извинения команде. Очень глупая авария. На болиде возникла блокировка колес, но я подумал, что все равно смогу войти в поворот. Я понимал, что заеду на траву, но думал, что мне хватит места и я не задену стену.

К сожалению, столкновение все-таки случилось. Это была обычная ошибка, в которой ты немного не рассчитал траекторию. Но эта ошибка дорого нам обошлась, потому что рулевую рейку сместило и она проделала трещину в шасси. А по правилам нельзя использовать два разных шасси по ходу одного дня гоночного уик-энда. Так что в результате я весь день провел не на трассе.

Очень досадно, что так случилось, это стоило нам потери большого количества кругов. Однако позитивный момент в том, что до аварии я весьма уверенно чувствовал себя за рулем болида, и мы были довольно конкурентоспособны, хотя все случилось на третьем быстром круге.

Случившееся не повредило моей уверенности в себе, и я уверен, что это не скажется на уик-энде в целом. Уверен, к квалификации я наберу скорость. Насколько мы будем конкурентоспособны – это уже другой вопрос, посмотрим. Но сам я буду готов на все сто процентов», – рассказал Леклер.

Леклер разбил болид в 1-й практике в Канаде