Алекс Албон: «Трасса в Монреале подходит «Уильямсу» намного лучше, чем трек в Барселоне»

Албон оценил перспективы «Уильямса» на Гран-при Канады.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон поделился мнением о том, чего стоит ожидать от выступления команды на предстоящем Гран-при Канады, отметив, что ожидает усиление конкуренции с командами в середине пелотона.

«Да, эта трасса нам подходит, намного лучше трека в Барселоне. Как бы то ни было, должно быть интересно, поскольку, судя по всему, многие команды привозят обновления болидов – «Заубер», «Астон Мартин». Эти команды сейчас определенно стали быстрее.

У нас нет таких крупных обновлений, так что для начала нам нужно понять, могут ли они быть быстрее нас на подобных трассах, или же нет. У нас самих готовятся некоторые новинки, но в основном команда сосредоточена на сезоне-2026. Мы хотим быть уверены, что как можно лучше подготовимся к следующему сезону», – рассказал Албон.

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