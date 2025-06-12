Валттери Боттас о влиянии ухода Хэмилтона: «Мерседес» сохранил менталитет победителей»

Боттас высказался о влиянии на «Мерседес» ухода Хэмилтона.

Резервный пилот «Мерседеса » Валттери Боттас рассказал о том, какие, на его взгляд, изменения произошли в команде в последний год.

В частности, Боттаса спросили, изменилась ли атмосфера в «Мерседесе» с уходом Льюиса Хэмилтона .

«И да и нет. В конечном счете, моральный дух команды всегда на высоте – Тото Вольффа по-прежнему не устраивает второе место! Команда сохранила менталитет победителей, все работают на пределе возможностей, стараясь устранить проблемы, стать лучше – ничего из этого не изменилось.

Но в остальном потеря такой фигуры, как Льюис Хэмилтон, конечно, не может остаться незамеченной. Тяжело описать конкретные чувства, но при этом мне кажется, что в команде присутствует воодушевление. Ведь в «Мерседесе» появился молодой и яркий талант в лице Андреа Кими Антонелли , который присоединился к Джорджу Расселлу . Притом, что у Джорджа в этом году тоже появилась новая роль – роль лидера, более основного пилота, если так можно сказать.

Да, в команде что-то изменилось, но мне трудно описать это словами. Может быть, команда чуть-чуть расслабилась», – рассказал Боттас.

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