Валттери Боттас о влиянии ухода Хэмилтона: «Мерседес» сохранил менталитет победителей»
Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, какие, на его взгляд, изменения произошли в команде в последний год.
В частности, Боттаса спросили, изменилась ли атмосфера в «Мерседесе» с уходом Льюиса Хэмилтона.
«И да и нет. В конечном счете, моральный дух команды всегда на высоте – Тото Вольффа по-прежнему не устраивает второе место! Команда сохранила менталитет победителей, все работают на пределе возможностей, стараясь устранить проблемы, стать лучше – ничего из этого не изменилось.
Но в остальном потеря такой фигуры, как Льюис Хэмилтон, конечно, не может остаться незамеченной. Тяжело описать конкретные чувства, но при этом мне кажется, что в команде присутствует воодушевление. Ведь в «Мерседесе» появился молодой и яркий талант в лице Андреа Кими Антонелли, который присоединился к Джорджу Расселлу. Притом, что у Джорджа в этом году тоже появилась новая роль – роль лидера, более основного пилота, если так можно сказать.
Да, в команде что-то изменилось, но мне трудно описать это словами. Может быть, команда чуть-чуть расслабилась», – рассказал Боттас.
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