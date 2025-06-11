Эмерсон Фиттипальди: «Впечатляет, как Ферстаппену всегда удается использовать все возможности болида «Ред Булл»

Фиттипальди впечатлен умениями Ферстаппена.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди рассказал, какие качества и умения выделяют Макса Ферстаппена среди гонщиков и делают его одним из лучших в истории.

«Я думаю, что сейчас Макс с точки зрения вождения находится на невероятном уровне. Он буквально несет на себе болид «Ред Булл ». Не управляет им, а несет его.

Я говорю о ситуациях вроде прошлогоднего Гран-при Бразилии, я там был. И то, что Макс сделал там, было чем-то невероятным. Чтобы сравнить его стиль пилотажа хоть с кем-то, надо возвращаться к Айртону Сенне .

Еще меня очень впечатляет то, что Максу на постоянной основе удается использовать все возможности болида, весь его потенциал, на сто процентов. Он всегда действует на пределе баланса машины, выжимает максимальное сцепление машины с трассой, причем в разных ситуациях – на торможении, при поворотах, при прохождении поворотов, на разгоне на выходе из поворотов. Он идеально использует все четыре колеса своего болида», – рассказал Фиттипальди.

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