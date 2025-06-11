«Формула-1» не будет проводить шоу с презентацией болидов всех команд в 2026 году (Autosport)

«Формула-1» отказалась от идеи общей презентации болидов.

В честь 75-летия чемпионата, в 2025 году «Формула-1 » провела масштабное шоу в Лондоне, в рамках которого были представлены новые болиды и ливреи всех команд «Формулы-1».

Мероприятие было признано успешным – пиковая аудитория на трансляции достигла отметки в 1,1 млн человек, а общее число просмотров трансляции составило 7,5 млн.

Тем не менее, как стало известно Autosport, в «Формуле-1», изучив все варианты с командами и акционерами, владельцы приняли решение не проводить подобное шоу еще раз перед сезоном-2026. В качестве основных причин отказа отмечается, что прошлогоднее шоу было приурочено к важной дате, а также тот факт, что в 2026 году чемпионат перейдет на новый технический регламент и команды будут до последнего заняты подготовкой болидов к началу сезона.

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