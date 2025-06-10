Босс «Рейсинг Буллз»: «Аджара придется заковать в наручники до конца 2026-го. Ради всего святого, не забирайте Изака слишком рано»

В «Рейсинг Буллз» категорически против быстрого перевода Аджара в «Ред Булл».

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз » Петер Байер отреагировал на разговоры о том, что Изак Аджар стал бы подходящим напарником для Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Ради всего святого, не забирайте этот талант от нас слишком рано. Дайте ему со всем разобраться до конца 2026 года. А до тех пор нам просто придется заковать его в наручники», – заявил менеджер.

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