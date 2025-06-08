Эстебан Окон: «Верю, что однажды получу шанс оказаться за рулем болида, способного выигрывать гонки»

Окон надеется получить шанс в конкурентоспособной команде.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон рассказал, что сожалеет о том, что в отличие от своих сверстников, с которыми он выступал в младших формульных сериях, в «Формуле-1» пока так ни разу и не получил возможности проявить себя за рулем машины, достаточно быстрой для борьбы за победы в гонках.

«Когда я оглядываюсь назад и сравниваю себя с другими гонщиками моего поколения, я понимаю, что у них были возможности проявить себя за рулем болидов, способных выигрывать гонки.

Я не говорю о том, что у них постоянно были такие машины. Но в какой-то момент они получали в свое распоряжение болид, за рулем которого могли выигрывать гонки, стабильно попадать в третий сегмент квалификации, стабильно попадать в топ-5.

Я, наверное, единственный представитель этого поколения гонщиков (попавших в «Формулу-1»), который так и не получил шанс проявить себя за рулем такого болида. Но я верю, что благодаря правильной рабочей этике и отношению к делу, благодаря стремлению прогрессировать, объему работы, которую проделываю на базе, на симуляторе, с инженерами, на трассе, однажды я такой шанс получу.

Ведь такое случалось и с другими гонщиками. Хорошим примером тут может служить Дженсон Баттон, и Карлос Сайнс. Я верю, что мой шанс еще придет, иначе я бы так не старался. Борьба в середине пелотона – это интересно, но в будущем мне все-таки хотелось бы бороться за победы, поулы, за чемпионат», – рассказал Окон.

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