Льюис Хэмилтон о разногласиях с гоночным инженером: «Это полная чушь. Мне нравится работать с Адами»

Хэмилтон опроверг слухи о разногласиях с гоночным инженером.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что у него нет никаких проблем с Риккардо Адами и ему очень нравится работать с его новым гоночным инженером.

Адами до Хэмилтона в «Феррари» работал с Себастьяном Феттелем и Карлосом Сайнсом, а до этого с тем же Феттелем, Витантонио Лиуцци, Себастьяном Буэми и Даниэлем Риккардо в «Торо Россо» (ныне «Рейсинг Буллз»).

«У нас прекрасные отношения. Никаких проблем. Мы постоянно учимся все лучше и лучше работать друг с другом. Мы постоянно адаптируемся к особенностям работы друг друга. До меня Риккардо работал со многими гонщиками. У нас нет никаких проблем.

Так что все это лишь слухи. Большая часть из них вообще полная чушь. Работать с Риккардо мне очень нравится. Он отличный, трудолюбивый парень, как и я.

И да, мы не каждый уик-энд проводим идеально. Бывают ли у нас разногласия? Конечно, как и в любых рабочих отношениях. Но мы эти моменты прорабатываем. Мы оба стремимся выиграть чемпионат. Мы оба работаем над тем, чтобы помочь команде стать лучше», – рассказал Хэмилтон.

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