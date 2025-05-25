Кристиан Хорнер о двух обязательных пит-стопах в Монако: «Я бы сказал, что стало лучше»

Хорнер высказался о результатах Гран-при Монако.

Руководитель «Ред Булл » подвел итоги Гран-при Монако, где Макс Ферстаппен финишировал четвертым, а Юки Цунода – 17-м. Кристиан также оценил систему с двумя обязательными пит-стопами в Монте-Карло.

«Я бы сказал, что стало лучше. Стратегически гонка вышла более интересной. Было больше риска, явно лучше, чем в прошлом году, когда мы наблюдали простое шествие.

Фундаментальная проблема заключается в том, что здесь невозможно обгонять – можно ехать на три-четыре секунды медленнее. Так что это основополагающая проблема. Такова специфика этой трассы. Мы знали это. Этот этап в календаре уже 72 года.

Сегодня мы немного рискнули, стартовав на «харде». Наша тактика заключалась в том, чтобы как можно дольше оставаться на трассе в ожидании машины безопасности или красного флага – которые порой возникают здесь. Так Макс пролидировал большую часть гонки, но на этот раз в Монако все выступили вполне прилично.

После первого пит-стопа мы довольно близко подобрались к Оскару [Пиастри]. В какой-то момент на втором круге после выезда с пит-лейн его немного занесло – но в лучшем случае мы бы оказались просто рядом. Так что мы просто решили продолжить гонку», – сказал Хорнер .

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