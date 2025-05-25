Фредерик Вассер: «Феррари» подписалась бы на 2-е место в Монако в четверг, но ожидала большего после практик»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что думает о второй позиции Шарля Леклера и пятой Льюиса Хэмилтона на Гран-при Монако.
«В четверг мы подписались бы на второе место. Но после практик, где мы были первыми с самого начала, мы ожидали большего от квалификации.
Сегодня мы сделали свою работу, но, честно говоря, невозможно считать, что мы могли проявить себя лучше и совершить обгон.
Из-за штрафа Льюиса у нас была только одна машина в сражении с «Макларенами», мы оказались загнанными в угол. Шарль прекрасно выступил, всегда был на высоте, однако атаковать было невозможно», – заявил менеджер.
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