Фредерик Вассер: «Феррари» подписалась бы на 2-е место в Монако в четверг, но ожидала большего после практик»

«Феррари» сообщила о неоднозначных итогах этапа в Монте-Карло.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер сообщил, что думает о второй позиции Шарля Леклера и пятой Льюиса Хэмилтона на Гран-при Монако.

«В четверг мы подписались бы на второе место. Но после практик, где мы были первыми с самого начала, мы ожидали большего от квалификации.

Сегодня мы сделали свою работу, но, честно говоря, невозможно считать, что мы могли проявить себя лучше и совершить обгон.

Из-за штрафа Льюиса у нас была только одна машина в сражении с «Макларенами», мы оказались загнанными в угол. Шарль прекрасно выступил, всегда был на высоте, однако атаковать было невозможно», – заявил менеджер.

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