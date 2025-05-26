Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Леклер стал гонщиком дня на Гран-при Монако.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при .

Леклер , выступая на домашнем для себя этапе, в гонке стартовал со второго места и до последнего боролся за победу с Ландо Норрисом. Но так и не сумел обогнать пилота «Макларена» и закончил заезд на втором месте.

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