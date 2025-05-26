Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако
Леклер стал гонщиком дня на Гран-при Монако.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
Леклер, выступая на домашнем для себя этапе, в гонке стартовал со второго места и до последнего боролся за победу с Ландо Норрисом. Но так и не сумел обогнать пилота «Макларена» и закончил заезд на втором месте.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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