«Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» разделяют 5 очков в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов

«Ред Булл» и «Феррари» вплотную подобрались к «Мерседесу» в чемпионате.

Провал «Мерседеса» на Гран-при Монако позволил соперникам максимально приблизиться: немецкая команда не заработала ни единого очка, пилоты «Феррари » заняли второе и пятое место, Макс Ферстаппен принес «Ред Булл » четвертую позицию.

На счету «Мерседеса » 147 очков в Кубке конструкторов, «Ред Булл» заработал 143, «Феррари» – 142.

«Макларен » завоевал двойной подиум и более чем вдвое оторвался от остальных команд – чемпионы «Формулы-1» набрали уже 319 баллов.

Топ-коллективы, в свою очередь, значительно опережают середняков: на счету «Уильямса », занимающего пятую строчку, 54 очка.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2025