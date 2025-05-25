«Мерседес», «Ред Булл» и «Феррари» разделяют 5 очков в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов
«Ред Булл» и «Феррари» вплотную подобрались к «Мерседесу» в чемпионате.
Провал «Мерседеса» на Гран-при Монако позволил соперникам максимально приблизиться: немецкая команда не заработала ни единого очка, пилоты «Феррари» заняли второе и пятое место, Макс Ферстаппен принес «Ред Булл» четвертую позицию.
На счету «Мерседеса» 147 очков в Кубке конструкторов, «Ред Булл» заработал 143, «Феррари» – 142.
«Макларен» завоевал двойной подиум и более чем вдвое оторвался от остальных команд – чемпионы «Формулы-1» набрали уже 319 баллов.
Топ-коллективы, в свою очередь, значительно опережают середняков: на счету «Уильямса», занимающего пятую строчку, 54 очка.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
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