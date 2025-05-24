Норрис завоевал 11-й поул в «Ф-1». У Ландо 4 победы с первого места
Норрис впервые стал быстрейшим в субботу в Монте-Карло.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис завершил квалификацию к Гран-при Монако с быстрейшим временем.
Поул-позиция стала для британца 11-й в «Формуле-1», второй в нынешнем сезоне и первой в карьере – в Монте-Карло.
Ландо четырежды побеждал в гонках после старта с первого места, в том числе на первом этапе сезона-2025 в Австралии. В шести случаях Норрис не реализовывал поул.
Всего на счету пилота пять побед, на Гран-при Майами-2024 Ландо выиграл с пятой стартовой позиции.
Воскресная гонка в Монако пройдет по новым правилам – с двумя обязательными пит-стопами.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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