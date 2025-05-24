Норрис завоевал 11-й поул в «Ф-1». У Ландо 4 победы с первого места

Норрис впервые стал быстрейшим в субботу в Монте-Карло.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис завершил квалификацию к Гран-при Монако с быстрейшим временем.

Поул-позиция стала для британца 11-й в «Формуле-1», второй в нынешнем сезоне и первой в карьере – в Монте-Карло.

Ландо четырежды побеждал в гонках после старта с первого места, в том числе на первом этапе сезона-2025 в Австралии . В шести случаях Норрис не реализовывал поул.

Всего на счету пилота пять побед, на Гран-при Майами-2024 Ландо выиграл с пятой стартовой позиции.

Воскресная гонка в Монако пройдет по новым правилам – с двумя обязательными пит-стопами.

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Ландо Норрис: «Когда пересекаешь финишную черту и понимаешь, что ваши усилия окупились – это прекрасное чувство»