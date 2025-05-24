Тото Вольфф о проблемах «Мерседеса» в квалификации: «Надеемся, что будет реверсивная решетка!»

Вольфф высказался о субботнем провале «Мерседеса» в Монако.

Руководитель «Мерседеса » подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, где Кими Антонелли разбил машину в первом сегменте, а Джордж Расселл досрочно завершил участие во втором из-за вероятных неполадок с электроникой.

«Ужасный день. Мы только получили болид, который обладает темпом, и все эти ошибки – они возникают независимо от того, сидит ли за рулем более опытный пилот или менее. В случае с Джорджем нужно выяснить, что произошло с двигателем.

[Касательно гонки] мы надеемся, что будет реверсивная решетка или что-то в этом духе! С учетом двух обязательных пит-стопов у нас есть несколько вариантов», – сказал Вольфф .

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й