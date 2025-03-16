2-я гонка «Формулы-2» в Австралии отменена из-за дождя

«Формула-2» объявила о том, что основная гонка уик-энда в Австралии не состоится из-за погодных условий.

Заезд был запланирован на 3:30 по московскому времени. Пилоты выехали на трассу и проехали прогревочные круги, однако сильный дождь не позволил начать гонку.

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