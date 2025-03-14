Оскар Пиастри: «Результаты свободных заездов обнадеживают. У «Макларена» неплохой темп»
Пиастри оценил темп болида в практиках в Мельбурне.
Пилот «Макларена» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, отметив, что команды может быть вполне довольна проделанной работой. Пиастри закончил 2-ю практику со 2-м временем.
«Результаты свободных заездов обнадеживают. У нас был довольно неплохой темп. Некоторые вещи еще нужно доработать, чтобы управлять машиной стало приятнее, но в целом темп был очень хорошим.
Я доволен тем, как мы поработали. Думаю, в следующие два дня погодные условия будут уже другими, так что я не знаю, насколько важны сегодняшние результаты, но в целом ощущения хорошие», – рассказал Пиастри.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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