Оскар Пиастри: «Результаты свободных заездов обнадеживают. У «Макларена» неплохой темп»

Пиастри оценил темп болида в практиках в Мельбурне.

Пилот «Макларена » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии , отметив, что команды может быть вполне довольна проделанной работой. Пиастри закончил 2-ю практику со 2-м временем.

«Результаты свободных заездов обнадеживают. У нас был довольно неплохой темп. Некоторые вещи еще нужно доработать, чтобы управлять машиной стало приятнее, но в целом темп был очень хорошим.

Я доволен тем, как мы поработали. Думаю, в следующие два дня погодные условия будут уже другими, так что я не знаю, насколько важны сегодняшние результаты, но в целом ощущения хорошие», – рассказал Пиастри .

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