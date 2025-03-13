Макс Ферстаппен: «Я знаю, что в данный момент «Ред Булл» не является быстрейшей командой в пелотоне»
Пилот «Ред Булл» уверен, что команда подходит к старту сезона на Гран-при Австралии, не располагая самой быстрой машиной в пелотоне.
«В какой форме мы подходим к старту сезона? В неплохой, наверное. Я не знаю. Полагаю, мы узнаем больше по ходу предстоящего гоночного уик-энда. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, вряд ли тут можно сказать что-то еще.
Мы нашли несколько решений, над которыми нужно работать, что мы и продолжим делать. Я знаю, что в данный момент «Ред Булл» не является быстрейшей командой в пелотоне, но впереди длинный сезон. В конце прошлого сезона картина выглядела совсем иначе [нежели в начале], так что в «Формуле-1» все, как и всегда, может довольно быстро измениться.
Могу сказать, что болид «Ред Булл» стал более управляемым. Мы будем стараться делать машину более конкурентоспособной по ходу сезона – пока в какой-то момент, пока не знаю, когда именно, мы переключимся на другие вещи.
Мы улучшим управляемость болида, но в данный момент мне сложно сказать, удалось ли нам устранить все прошлогодние проблемы или нет, нужно набраться терпения», – рассказал Ферстаппен.
Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий