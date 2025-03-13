Макс Ферстаппен: «Я знаю, что в данный момент «Ред Булл» не является быстрейшей командой в пелотоне»

Ферстаппен оценил положение «Ред Булл» перед началом сезона.

Пилот «Ред Булл » уверен, что команда подходит к старту сезона на Гран-при Австралии , не располагая самой быстрой машиной в пелотоне.

«В какой форме мы подходим к старту сезона? В неплохой, наверное. Я не знаю. Полагаю, мы узнаем больше по ходу предстоящего гоночного уик-энда. Мы постараемся сделать все, что в наших силах, вряд ли тут можно сказать что-то еще.

Мы нашли несколько решений, над которыми нужно работать, что мы и продолжим делать. Я знаю, что в данный момент «Ред Булл» не является быстрейшей командой в пелотоне, но впереди длинный сезон. В конце прошлого сезона картина выглядела совсем иначе [нежели в начале], так что в «Формуле-1» все, как и всегда, может довольно быстро измениться.

Могу сказать, что болид «Ред Булл» стал более управляемым. Мы будем стараться делать машину более конкурентоспособной по ходу сезона – пока в какой-то момент, пока не знаю, когда именно, мы переключимся на другие вещи.

Мы улучшим управляемость болида, но в данный момент мне сложно сказать, удалось ли нам устранить все прошлогодние проблемы или нет, нужно набраться терпения», – рассказал Ферстаппен .

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