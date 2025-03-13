Льюис Хэмилтон о том, что удивило в Леклере: «Помимо прекрасных волос и глаз? Он симпатичный парень! Отношение к работе, я бы сказал»

Хэмилтон порассуждал о внешности и трудолюбии Леклера.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, что больше всего удивило его в новом напарнике Шарле Леклере после первых недель совместной работы.

«Помимо прекрасных волос? И глаз? Он симпатичный парень!

Я бы сказал, отношение к работе. Оно очень впечатляет. Я не знал – естественно, ты не знаешь, что происходит за закрытыми дверями. Полагаю, каждый пилот трудится очень упорно, но у всех разный подход. Очень интересно за этим понаблюдать.

[Подход Леклера] не слишком отличается от моего. Видно, что он трудяга. Конечно, он в команде уже давно. Это его вторая команда, но он провел потрясающий период в «Феррари». Он практически мистер «Феррари».

Очень классно было поработать с ним, и мне не терпится трудиться вместе на протяжении года», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Австралии .

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