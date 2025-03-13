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Юки Цунода: «Не было впечатления, что Лоусона повысили из-за выступлений. Если скажу, что рад за Лиама, это будет ложь»

Цунода рассказал, как относится к повышению Лоусона в «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода признался, что не рад за экс-напарника Лиама Лоусона, который стал партнером Макса Ферстаппена по «Ред Булл».

«Во-первых, я бы не сказал, что рад за него, это будет ложь. Но он определенно сделал то, что должен был сделать. Он делал все возможное и выдавал 100 процентов, я выдавал 100 процентов. В конечном счете это решение «Ред Булл». Это не то чтобы сильная эмоция, но что есть, то есть.

Если говорить о дружбе, мы по-прежнему друзья, безусловно. Мы болтаем друг с другом, я общаюсь с ним, мы были напарниками и в [младших] сериях.

В конце концов, мне сообщили, что выбрали Лиама, где-то за 30 минут до объявления. Откровенно говоря, я не углублялся в причины, почему. Я был в каком-то смысле уже готов – у меня не было впечатления, что [Лоусона] выбрали из-за выступлений. У меня ощущение, что хотели поступить так исходя из настроения.

Но об одной вещи мне упоминали, которая не совсем связана с выступлениями. В то же время мне четко сказали: «В этом мире может случиться что угодно», и вы видели, что произошло в прошлом году, так что мне надо просто продолжать в том же духе.

И от Гельмута [Марко], потому что у него такой характер, я тоже получил четкое указание: для моего развития станет плюсом роль лидера. Вот что мне сказали», – отметил Цунода перед Гран-при Австралии.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoГельмут Марко
logoФормула-1
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Гран-при Австралии
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