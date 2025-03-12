Руководитель «Кадиллака» о кандидатуре Херты: «При всем уважении к Колтону, прямо сейчас ему не хватает очков для суперлицензии»

В «Кадиллаке» прокомментировали вероятность подписания Херты.

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон рассказал, что в данный момент команда не может всерьез рассматривать кандидатуру гонщика «Индикара » Колтона Херты , поскольку тому не хватает баллов для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в «Формуле-1».

В СМИ Херту называют одним из главных претендентов на место в «Кадиллаке», учитывая стремление команды подписать контракт как минимум с одним американским гонщиком.

«При всем уважении к Колтону, прямо сейчас у него на счету нет достаточного количества очков, чтобы получить суперлицензию для выступлений в «Формуле-1». И если ситуация не изменится, это станет для него серьезным препятствием.

Мы ведь не можем выбрать гонщика, которому не хватает очков для суперлицензии, таков реальный мир, в котором мы живем, нужно принимать это во внимание.

Влияет ли как-то нехватка необходимого для суперлицензии количества очков на его умения управлять гоночным болидом? Нет. Он является невероятно талантливым гонщиком, и вряд ли то, что мы будем рассматривать его кандидатуру наряду с кандидатурами многих других гонщиков станет для кого-то шоком.

При этом Колтон не единственный, кто оказался в такой ситуации. Он не первый и не последний, кто с этим столкнулся. Как бы то ни было, таковы условия регламента», – рассказал Лоудон.

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