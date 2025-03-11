Гельмут Марко: «Макларен» систематически был на полсекунды или секунду быстрее всех на длинных отрезках в Бахрейне»

В «Ред Булл» сообщили о доминировании «Макларена» на тестах.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что «Макларен » является главной силой после предсезонных тестов в Бахрейне, но призвал не делать далеко идущие выводы.

«Тесты не обязательно дают четкий расклад сил на сезон. Температура [воздуха] была около 14 градусов, температура трассы – ниже 30, а это довольно необычно, даже для Бахрейна. На автодроме «Сахир» в основном медленные повороты, все примерно с одним радиусом. Поэтому я не думаю, что увиденный темп отражает ситуацию на весь сезон.

«Макларен» явно доминировал. На коротких отрезках команда не раскрывала весь потенциал. Пилоты выезжали из боксов, ставили лучшее время на первом секторе, то же повторялось на втором, а затем сразу же заезжали в боксы. Очевидно, команда хотела скрыть свою истинную скорость.

На длинных отрезках «Макларену» приходилось ездить с полными баками. А десять килограммов топлива примерно соответствуют трем десятым секунды [с круга]. Но на длинных отрезках сравнение происходит с учетом топливной загрузки.

Команда систематически была на полсекунды или даже секунду быстрее [всех], но все равно не возглавляла протоколы. Это указывает на то, что она не показывала всю скорость. Если подобное повторится в Австралии, очевидно, «Макларен» сделает дубль», – проанализировал Гельмут в эфире ServusTV.

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