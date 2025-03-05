Ландо Норрис: «Прошлогодняя гонка в Австралии сложилась для «Макларена» достаточно хорошо. С тех пор мы добились прогресса»
По мнению гонщика «Макларена», команда вполне может рассчитывать на хороший результат в стартовой гонке сезона, поскольку по своим особенностям трасса в Мельбурне подходит ее болиду.
«С нетерпением жду предстоящий Гран-при, я люблю Австралию. Этап же в Бахрейне в прошлом году сложился для нас не очень хорошо, нам было трудно. Не сказал бы, что это было связано с особенностями трассы, просто у нас в целом были трудности с машиной.
Тогда сезон начался в Бахрейне, и уже потом пошли выступления на других трассах. И в прошлом году австралийская трасса подошла нашей машине довольно неплохо.
Гонка проходила в начале сезона, и с учетом того, как наша машина работала на тот момент, и какого прогресса мы с тех пор смогли добиться, получается, что та гонка сложилась для нас достаточно хорошо.
На трассе в основном среднескоростные и высокоскоростные повороты, в которых наша машина обычно смотрится достаточно сильно. И не сказал бы, что там есть повороты, которые совсем нам не подходят. В каких-то компонентах мы немного уступаем конкурентам. Но мы уже показали, что у «Макларена» одна из самых универсальных машин в пелотоне, если вообще не самая универсальная», – рассказал Норрис.
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