Ландо Норрис о вере в себя: «В прошлом году наступил момент, когда я понял, что могу бороться с лучшими, за самые высокие места»

Норрис рассказал о психологическом подходе к «Формуле-1».

Пилот «Макларена » отметил, что ему порой бывает трудно верить в свои силы, и что только опыт непосредственной борьбы на трассе с конкретными соперниками помогает ему осознать свои возможности.

«Я всегда был тем парнем, который думал: «Я хочу попасть в «Формулу-1», чтобы бороться с лучшими, с лидерами чемпионата». Я всегда так думал.

Выступая в «Формуле-1», ты оказываешься в борьбе лицом к лицу с такими гонщиками, как Льюис Хэмилтон , Фернандо Алонсо , теперь вот Макс Ферстаппен . Мне всегда нужно получить непосредственный опыт, чтобы самому в себя поверить.

В прошлом сезоне я получил опыт побед в гонках и борьбы с этими ребятами, про которых я думал: «Интересно, как я вообще смогу с ними бороться». Я не мог ответить на этот вопрос, пока сам не попробовал.

Возможно, это не самый правильный психологический подход, но таков уж я! Для меня все работает именно так. Какие-то вещи складываются не очень, какие-то идут хорошо. Именно такой подход делает меня самим собой. Благодаря этому я очень хорош в определенных областях. И в прошлом году наступил момент, когда я понял, что могу это сделать. Понял, что могу бороться с этими ребятами, вести борьбу за самые высокие места», – рассказал Норрис .

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