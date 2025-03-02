Льюис Хэмилтон: «Пока не приблизился к предельными возможностям болида. Но за отведенное время мы многое сделали»

Хэмилтон рассказал об адаптации к болиду «Феррари».

Пилот Скудерии по итогам тестов в Бахрейне отметил, что в целом доволен тем, как проходит процесс адаптации к работе в новой команде.

«По-прежнему считаю, что пока не приблизился к предельным возможностям болида. К счастью, у меня была возможность немного поработать за рулем болида «Феррари» 2023 года. Так что у меня была возможность напрямую сравнить болиды 2024 и 2023 годов – и увидеть, какого именно прогресса добилась команда, какие проблемы присутствовали на тех машинах и как именно «Феррари» эти проблемы решала.

Понятно и то, что я не участвовал в тестах в конце года (в Абу-Даби). Поэтому я свою работу в «Феррари» начал с опозданием в сравнении с другими гонщиками, которые были до меня. Например, Себастьян Феттель смог приступить к работе в «Феррари» уже в ноябре (2014 года), и у него было два с лишним месяца на подготовку. У меня же было на один месяц меньше времени.

Так что да, даже за отведенное нам время мы многое успели сделать. При этом мне, на самом деле, нравится просто с головой прыгать в этот омут и разбираться со всеми вопросами в процессе. И именно этом мы и занимаемся. При этом я считаю, что мы уже выработали многие процессы и заложили прочный фундамент для дальнейшей работы», – рассказал Хэмилтон.

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