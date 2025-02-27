Кристиан Хорнер: «Пилотировать «Ред Булл» стало легче»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон довольны работой болида 2025 года на предсезонных тестах в Бахрейне.
«Мы выполняем программу, пробуем множество разных конфигураций, ведь надо собрать все данные за три дня тестов. В данный момент данные соответствуют нашим симуляциям.
Мы поняли некоторые ограничения RB20, и команда упорно трудилась над тем, чтобы решить проблемы. В прошлом году наша машина временами была очень быстрой, мы выигрывали гонки и спринты, заработали больше поул-позиций, чем кто-либо еще, однако она была очень чувствительной, и было тяжело извлечь скорость.
Сейчас оба гонщика говорят, что пилотировать стало легче», – отметил Хорнер.
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