Тесты «Ф-1» в Бахрейне прерваны из-за перебоев в подаче электричества
Первый день тестов в Бахрейне прерван из-за проблем с электричеством.
Чуть меньше чем за два часа до окончания дневной сессии первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне, на автодроме пропало электричество.
Отключились все системы освещения на трассе, пропало электричество и в боксах команд. Из-за возникшей проблемы тесты были вынужденно остановлены красными флагами. Команды ждут восстановления подачи энергии.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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