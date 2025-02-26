Тесты «Ф-1» в Бахрейне прерваны из-за перебоев в подаче электричества

Первый день тестов в Бахрейне прерван из-за проблем с электричеством.

Чуть меньше чем за два часа до окончания дневной сессии первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне, на автодроме пропало электричество.

Отключились все системы освещения на трассе, пропало электричество и в боксах команд. Из-за возникшей проблемы тесты были вынужденно остановлены красными флагами. Команды ждут восстановления подачи энергии.

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