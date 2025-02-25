Хэмилтон начнет тесты в Бахрейне за «Феррари»

«Феррари» определилась с расписанием на первый день тестов.

Новичок «Феррари » Льюис Хэмилтон первым сядет за руль болида 2025 года на предсезонных тестах, которые состоятся в Бахрейне 26-28 февраля.

Семикратный чемпион «Формулы-1» отработает утреннюю сессию в среду, после обеда его сменит Шарль Леклер .

Скудерия пока не объявила график работы пилотов на четверг и пятницу.

Расписание работы пилотов «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне