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Фернандо Алонсо: «Более точное представление о возможностях новой машины «Астон Мартин» мы получим по итогам первых 3-4 гонок»

Алонсо оценил текущие перспективы команды.

Пилот «Астон Мартин» отметил, что пока затрудняется дать ответ на вопрос о том, на что команда сможет претендовать в предстоящем сезоне.

При этом Алонсо надеется, что «Астон Мартин» сможет добиться прогресса и начать бороться за более высокие места.

«Думаю, что для начала нам нужно посмотреть на все новые болиды на трассе – во время тестов в Бахрейне. Да и первые несколько гонок сезона будут крайне интересными, поскольку будут проходить на совсем разных по своим характеристикам трассах.

В Австралии и Саудовской Аравии преобладают суперскоростные повороты. В Бахрейне все в основном зависит от эффективности торможений и ускорений. Так что думаю, что более точное представление о возможностях нашей новой машины мы получим по итогам первых 3-4 гонок.

Но да, в любом случае наша цель в том, чтобы прибавить в сравнении с прошлым сезоном. Сейчас мы два сезона подряд заканчиваем на пятом месте в Кубке конструкторов. Впереди ждет серьезный вызов и очень плотная борьба.

С точки зрения результатов и количества набранных очков многое будут решать мелочи, важны даже самые мелкие детали. Так что да, мы должны стремиться к совершенству по ходу каждого гоночного уик-энда. Если этого будет достаточно для того, чтобы зарабатывать очки – хорошо. Если этого будет достаточно для победы и борьбы за самые высокие места – так еще лучше. Если же мы не будем претендовать на очки, то сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию на более поздней стадии сезона», – рассказал Алонсо.

«Астон Мартин» проводит обкатку болида-2025 в Бахрейне

Команда «Астон Мартин» представила болид 2025 года

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoФормула-1
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
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