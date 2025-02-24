«Астон Мартин» проводит обкатку болида-2025 в Бахрейне

Гонщики «Астон Мартин» впервые работают за рулем новой машины.

Британская команда проводит обкатку болида AMR25 на трассе «Сахир». Там же, в Бахрейне, 26-28 февраля состоятся предсезонные тесты «Формулы-1».

Команда «Астон Мартин» представила болид 2025 года

Фото: соцсети команды «Астон Мартин», @FerranWest