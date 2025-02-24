«Астон Мартин» проводит обкатку болида-2025 в Бахрейне
Гонщики «Астон Мартин» впервые работают за рулем новой машины.
Британская команда проводит обкатку болида AMR25 на трассе «Сахир». Там же, в Бахрейне, 26-28 февраля состоятся предсезонные тесты «Формулы-1».
Команда «Астон Мартин» представила болид 2025 года
Фото: соцсети команды «Астон Мартин», @FerranWest
Опубликовал: Михаил Ширяев
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