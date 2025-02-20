Шарль Леклер о шахматах с Хэмилтоном на F1 75: «2:1 в пользу Льюиса, общий счет 3:2. Но я отыграюсь»
Леклер рассказал о первых поражениях от нового напарника Хэмилтона.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал тот факт, что играл в шахматы с Льюисом Хэмилтоном во время шоу F1 75 – первой в истории общей презентации ливрей «Формулы-1».
«Во вторник мы сыграли три партии, 2:1 в его пользу. И по общему счету он впереди, 3:2. Но я отыграюсь», – заявил Шарль.
Что показали на первой в истории «Ф-1» общей презентации? Все ливреи и запуск сезона
Фото: @leclercdata
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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